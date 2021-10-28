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Суд привлек мэра Геленджика к ответственности за отказ выполнять требования прокурора

  /   Обновлено: 28 октября 2021 16:09
Общество
Суд привлек мэра Геленджика к ответственности за отказ выполнять требования прокурора
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Геленджик, 28 октября. Мэр Геленджика Алексей Богодистов привлечен к административной ответственности и дисквалифицирован на год за отказ выполнять требования прокурора.

Прокурор потребовал от главы города устранить нарушения законодательства о землепользовании, контрактной системе и безопасности дорожного движения. Однако мэр отказался их выполнять, за что был дисквалифицирован судом сроком на год. Ко всему прочему Богодистов получил максимальное наказание, предусмотренное ст.17.7 КоАП РФ, хотя мог отделаться только штрафом.

Суд рассмотрел материалы дела и пришел к выводу, что в действиях главы Геленджика действительно имеются признаки состава административного правонарушения. Постановление пока не вступило в законную силу. Стороны могут обжаловать решение суда.

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