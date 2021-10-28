Ливийский комик намерен баллотироваться в президенты страны

Триполи, 28 октября. Ливийский актер и комик Хатим аль-Кур объявил о намерении баллотироваться на пост президента североафриканского государства. Плебисцит намечен на 24 декабря.

Actor and comedian Hatiem Al-Koor declares he will run for #Libya’s president in the elections planned for December 24 pic.twitter.com/ifJyXLgdzK — The Libya Observer (@Lyobserver) October 28, 2021

О желании выдвинуть свою кандидатуру также заявил глава политического движения «Возрождение Ливии» Ареф Найед.

«Я подтверждаю желание баллотироваться в президенты. Прошу вашей поддержки», — сказал он.

В обращении к гражданам Ливии Найед сообщил, что его видения и цели изложены в предвыборной программе «Возрождение Ливии».

Ранее Палата представителей североафриканской страны передала законы о президентских и парламентских выборах в Высшую избирательную комиссию (ВИК) для официального принятия в качестве конституционной основы.