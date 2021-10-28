Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
28 октября 17:08
17:07
Политика
Политолог Рудаков назвал причины ослабления позиций США в мире
17:06
Общество
Звезда «Аквамена» Джейсон Момоа заразился коронавирусом на съемках сиквела
17:05
Общество
Экс-председатель Счетной палаты Саратовской области Карпов умер на 75-м году жизни
17:03
Происшествия
На Камчатке неизвестные надругались над 17-летней девушкой-инвалидом
17:00
Шоу-бизнес
Лена Миро предрекла Ксении Бородиной старость с котами
16:59
Общество
Общественный транспорт Петербурга изменит режим работы в период с 30 октября по 7 ноября
16:57
Общество
Власти Москвы заявили о снижении темпов распространения коронавируса в городе
16:53
Весь мир
Президент Бразилии пошел в суд, чтобы вернуть себе доступ в соцсети
16:50
Происшествия
Врачи не смогли спасти жизнь выпавшей из окна 14-летней петербурженки
16:49
Спорт
Дмитрий Губерниев уничижительно высказался в адрес легенды сборной России Павлюченко
Все новости

Ливийский комик намерен баллотироваться в президенты страны

  /   Обновлено: 28 октября 2021 16:12
Весь мир
Ливийский комик намерен баллотироваться в президенты страны
pixabay.com  / 

Триполи, 28 октября. Ливийский актер и комик Хатим аль-Кур объявил о намерении баллотироваться на пост президента североафриканского государства. Плебисцит намечен на 24 декабря.

О желании выдвинуть свою кандидатуру также заявил глава политического движения «Возрождение Ливии» Ареф Найед.

«Я подтверждаю желание баллотироваться в президенты. Прошу вашей поддержки», — сказал он.

В обращении к гражданам Ливии Найед сообщил, что его видения и цели изложены в предвыборной программе «Возрождение Ливии».

Ранее Палата представителей североафриканской страны передала законы о президентских и парламентских выборах в Высшую избирательную комиссию (ВИК) для официального принятия в качестве конституционной основы.

Вернуться назад

Все новости / Весь мир / Ливийский комик намерен баллотироваться в президенты страны
выборы ливия
Комментировать