Экономист Заборцев: «Укрепление рубля — это попытка сбить надвигающуюся инфляционную волну»

Курс рубля последние несколько недель относительно других валют показывает некоторый рост. С августа и буквально до последних дней он уверенно укреплялся, а в какой-то момент даже пробивал психологическую отметку в 70 рублей за 1 доллар США. Фундаментальная динамика курса рубля напрямую связана с экономической тактикой и стратегией Центрального банка (ЦБ РФ) и Правительства России. Усилия, направленные на укрепление национальной валюты, — это попытка сбить надвигающуюся инфляционную волну. Такую мысль высказал экономист, директор по инновациям компании «ОС-Центр» Петр Заборцев. В беседе с ФАН эксперт также спрогнозировал, какой будет курс российской валюты к концу года и как он отразится на экономической ситуации в стране.

По словам экономиста, уже много лет валютным курсом управляют ЦБ РФ и правительство. Как отметил собеседник ФАН, в России продолжается политика валютного коридора — привет из 90-х. Это прослеживается не явно, но облик узнаваем. При беглом рассмотрении можно говорить, что рост рубля спровоцирован ростом экспортной выручки из-за ценового ралли на рынке сырья. В защиту этой точки зрения можно принять информацию, что, по некоторым оценкам, рост цен на продукты российского экспорта добавит от 50 млрд долларов к экспортной выручке нашей страны. Заборцев пояснил, что рост долларового предложения на внутреннем валютном рынке будет снижать относительную стоимость зарубежной валюты и поддерживать рубль. Однако истинную причину укрепления рубля эксперт видит в другом.

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«Сейчас уже очевидно, что ценовое ралли на сырьевых рынках имеет серьезные экономические последствия, главными из которых являются рост потребительских цен и разрыв цепочек поставок. Поскольку наша экономика импортирует большое количество потребительских товаров, то в самое ближайшее время нас может накрыть пришедшая к нам из-за рубежа волна роста цен. А действия регулятора по росту курса национальной валюты — это попытка сбить надвигающуюся инфляционную волну», — объяснил экономист.

В Европе индекс цен производителей уже значительно вырос в августе и, по словам Заборцева, есть все причины для нового скачка инфляции в октябре, ноябре. Такой же прогноз можно дать и по рынкам Азии. Однако рост рубля позволит защитить российские рынки хотя бы в краткосрочный период, а также даст возможность сгладить инфляционный шок.

Федеральное агентство новостей / Борис Гришин

«Я полагаю, рост курса рубля — это защитная мера нашего Центрального банка. ЦБ РФ продолжает проводить свою политику по таргетированию инфляции — это очередная мера. Однако, что будет дальше, — предсказать куда сложнее. Существует высокий риск того, что разрыв цепочек поставок, снижение покупательной способности населения в результате роста цен, а также пандемийные локдауны приведут к торможению экономики», — спрогнозировал он.

Результатом роста цен и инфляции обычно становится стагфляция. Каскадный эффект снижения доходов и падения экономики приводят к закручиванию стагфляционной спирали. По мнению Заборцева, все к этому идет. 14 октября этого года министр финансов Антон Силуанов призывал ни в коем случае не допустить раскручивания стагфляционной спирали, поскольку это одна из самых сложных в управлении ситуаций в экономике, которая приводит к затяжным кризисам.