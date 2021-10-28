Ветеран ВМС США стал первым обладателем паспорта с отметкой о третьем поле

Вашингтон, 28 октября. Ветеран Военно-морских сил США Дана Ззиим стал первым американским гражданином, получившим паспорт с отметкой о третьем поле. Об этом сообщает правозащитная организация Lambda Legal.

Утверждается, что Ззиим родился с «неоднозначными половыми признаками», однако родители воспитали его как мальчика. В его свидетельстве о рождении половая принадлежность указывается как «неизвестная».

«Я почти расплакался, когда открыл конверт, вынул мой новый паспорт и увидел выделенный жирным шрифтом знак «Х» в графе «пол», — заявил Ззиим.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала новость о выдаче в США паспортов с третьим гендером. Дипломат назвала происходящее «чрезвычайными метаморфозами», отметив, что США навязывают подобные ценности под видом свободы выбора, передает «Царьград».