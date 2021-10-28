Экс-глава МИД Австрии Кнайсль: европейцы сами виноваты в энергетическом кризисе

Вена, 28 октября. Бывший руководитель МИД Австрии Карин Кнайсль прокомментировала «Известиям» ситуацию на энергетическом рынке в Европе, заметив, что проблему с поставками создали сами страны объединения.

Кнайсль обратила внимание, что в упадке рынка задействовано множество факторов. По ее словам, власти ЕС имели амбициозный план перехода на «зеленый» тип энергии, но не смогли отказаться своих прежних решений, чтобы стабилизировать обстановку.

«Так что это созданный своими руками кризис», — подчеркнула Кнайсль.

Она пояснила, что в бедственном положении Европы на рынке энергоресурсов не стоит винить Россию или других партнеров.

Глава компании «Газпром» Алексей Миллер ранее сообщил, что предприятие намерено завершить заполнение отечественных хранилищ голубым топливом в нерабочие ноябрьские дни. После организация продолжит свою работу в европейских ПХГ, чтобы выполнить все свои контрарные обязательства перед заграничными клиентами.