Европарламент предложил лишить бывшего мэра Риги депутатского иммунитета

Брюссель, 28 октября. Бывшего мэра Риги Нила Ушакова стоит лишить депутатского иммунитета. К такому выводу пришел комитет Европарламента, сообщает агентство LETA.

Ранее прокуратура Латвии направила запрос председателю ЕП Давиду Сассоли с требованием рассмотреть возможность отменить иммунитет Ушакова. Сотрудники надзорного ведомства сообщили, что в кабинете политика было обнаружено запрещенное устройство видеонаблюдения. Для возбуждения уголовного дела с него нужно снять депутатскую защиту.

Ушаков сейчас является депутатом Европарламента. Недавно он назвал Латвию единственной страной, которая не справилась с коронавирусом.