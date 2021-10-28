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Максим Галкин стал ведущим шоу «Блеф»
Общество
Максим Галкин стал ведущим шоу «Блеф»
Агентство городских новостей Москва  /  Андрей Любимов

Москва, 28 октября. Знаменитый юморист Максим Галкин получил новую работу. Он стал ведущим программы «Блеф», которая стартовала на видеосервисе PREMIER.

Некоторое время назад шоу вел актер из сериала «Полицейский с Рублевки» Роман Попов. Проект получил массу положительных отзывов, и в итоге шоу решили перезапустить в обновленном формате. В передачу позвали звезду телевидения, комика и популярного в интернете Максима Галкина

По правилам программы, гости рассказывают друг другу истории. Собеседники должны угадать, какой эпизод был правдой, а какой — ложью. За верный ответ участники шоу получают баллы.

«Вообще, к вранью я отношусь негативно, но шоу «Блеф» — это замечательный пример, когда виртуозная ложь служит для развлечения, а не для того, чтобы обманывать ради выгоды. Это необычное шоу, в котором известные люди фактически разыгрывают друг друга», — поделился артист впечатлениями о проекте.

Первыми участниками обновленного шоу стали певец Николай Басков и шоумен Александр Ревва. Последний рассказал несколько шокирующих историй, некоторые, как потом выяснилось, оказались правдой.

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