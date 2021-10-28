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Юрист Барсова прокомментировала слухи о «незаконности» проведения вакцинации

  /   Обновлено: 28 октября 2021 15:53
Общество
Юрист Барсова прокомментировала слухи о «незаконности» проведения вакцинации
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Санкт-Петербург, 28 октября. Процедура вакцинации граждан России в период пандемии коронавируса производится в соответствии с законодательством. Об этом в рамках брифинга Медиагруппы «Патриот» напомнила юрист Алена Барсова.

Вакцинация в условиях пандемии все также вызывает бурные споры в обществе. В социальных сетях обсуждают законность мер, которые установлены для борьбы с коронавирусной инфекцией. На вопросы о возможностях новых ограничениях и обязанности вакцинироваться ответила лава комитета по медицине и фармацевтике СПб РО «Деловая Россия» в рамках брифинга «Что лучше — тотальный локдаун или обязательная вакцинация».

Власти действуют четко в рамках закона, когда устанавливают условия вакцинации определенного числа сотрудников предприятия. Существуют нормативы, которые позволяют региональным санитарным врачам вводить соответствующие правила, при этом за гражданами остается право отказаться от любого медицинского вмешательства.

«Поэтому каждый решает сам для себя – провести остаток жизни счастливым или умереть в реанимации», — сказала Панова в рамках брифинга.

Бизнес действительно находится в непростой ситуации — перед ним ставят задачу вакцинировать определенный процент работников. При этом нужно учитывать личное согласие сотрудников.

«В наших нормативных актах написано – или сертификат о проведенной вакцинации, или принеси медотвод, либо принеси QR-код, доказывающий, что ты переболел. Никто под дулом пистолета не ведет людей вакцинироваться. Это все слишком накручено, у людей есть выбор, что делать. И у предприятий тоже», — отметила юрист.

По данным Роспотребнадзора, в Вологодской области фиксировались случаи отстранения работников из-за отказа проходить вакцинацию. Это коснулось людей, которые отказались от процедуры без уважительных причин.

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