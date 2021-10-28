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Псаки заявила об обеспокоенности США испытаниями гиперзвуковых ракет в Китае
Армия
Псаки заявила об обеспокоенности США испытаниями гиперзвуковых ракет в Китае
pixabay.com

Вашингтон, 28 октября. Американское правительство серьезно беспокоят испытания гиперзвуковых ракет в Китае. По мнению США, это может повлиять на безопасность всего региона, о чем заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

В четверг, 28 октября, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки провела брифинг и прокомментировала недавнее заявление главы Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерала Марка Милли. Тот сообщил изданию Bloomberg, что испытания китайских гиперзвуковых ракет встревожили Вашингтон также сильно, как и пуск первого космического спутника в СССР.

«Я думаю, он выразил нашу общую озабоченность усилиями Китая по модернизации вооружений. Они продолжают разработки, что приводит к росту напряженности в регионе, и мы по-прежнему озабочены этим. Думаю, данное заявление это отражает», — констатировала Псаки.

Неделей ранее британская газета Financial Times сообщила со ссылкой на некие источники в американской разведке, что китайские военные испытали гиперзвуковую ракету на орбите. Она облетела земной шар, но промахнулась мимо цели на 30 километров и рухнула в море.

США заявили об обеспокоенности в связи с появлением у Китая подобных разработок, однако позже в Пекине опровергли новость об испытании. МИД КНР сообщил, что на орбите тестировали космический аппарат, а не ракету.

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