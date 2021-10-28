Marvel хотела убрать битву Железного человека и Капитана Америки из «Первого мстителя»

Лос-Анджелес, 28 октября. Фильм «Первый мститель: Противостояние» мог остаться без знаменитой драки Капитана Америки и Железного человека. Против этого эпизода выступала студия Marvel.

Интересный факт о создании ленты появился в книге, рассказывающей о работе над киновселенной Marvel. Руководители студии хотели убрать битву двух супергероев из кинокартины «Первый мститель: Противостояние».

«Мы должны были написать черновик, в котором на подводной станции происходит драка с пятью суперсолдатами», — вспомнил сценарист Стивен Макфили.

Один из режиссеров фильма Джо Руссо рассказал, что сцена драки стала причиной раскола в самой Marvel. Однако команда ленты дошла до точки невозврата, и студия оказалась перед выбором — либо согласиться с мнением режиссеров, либо начинать все сначала. Кроме того, братьев Руссо поддержал глава Marvel Кевин Файги. В результате сцена драки Железного человека и Капитана Америки осталась в кинокартине.

Ранее на мировые экраны вышел новый фильм от Marvel под названием «Вечные». Мнения критиков об очередном кинокомиксе разделились.