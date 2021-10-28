Адвокат Монтян: власти Украины грубо пресекают любую защиту прав русскоговорящих

Санкт-Петербург, 28 октября. Праворадикальные власти Украины намерены и дальше грубо подавлять русскоговорящее население страны и пресекать любые попытки правозащитной деятельности. Об этом заявила известный адвокат и правовед Татьяна Монтян.

Украинка раскрыла пугающую правду о стремлении русских и русскоговорящих граждан защитить себя и свою культурную идентичность в рамках конференции в пресс-центре Медиагруппы «Патриот». По словам эксперта, любые попытки создать идущую вразрез с генеральной линией Киева политическую партию жестко пресекаются на уровне государственной власти. На уровне отдельных индивидов, которые не боятся заявить о себе, ситуация еще страшнее. Нацистские группировки фактически осуществляют по всей стране силовые репрессии в отношении русскоговорящих. Рыпнешься — разобьют голову, предупреждает Монтян.

«На Украине в принципе не может появиться не только партии, но и любого хотя бы более-менее организованного движения, которое шло бы вразрез со всей этой нацистской "салорейховской" повесточкой. Потому что при малейшей попытке создать что-то подобное, эти люди окажутся в СИЗО СБУ в Аскольдовом переулке. А простым людям, которые попытаются рыпнуться, поразбивают головы нацистские бродячие банды», — рассказала правду об украинских реалиях адвокат.

Pr Scr youtube.com / Тетяна Монтян

Также Монтян раскритиковала действующие политические партии, которые позиционируют свою деятельность как защиту русскоговорящего населения Украины. По мнению правоведа, все они просто «подгребают под себя наивный электорат», но никакой реальной борьбой за права граждан не занимаются.

Не менее печально ситуация обстоит со школьным образованием. Монтян признается: в учебники истории она не заглядывала давно, но общий нарратив таков, что обязанность по донесению до потомков правды о прошлом родной страны перекладывается с учителей, подчиненных нацистской повестке, на сознательных родителей.

«Давно не читала. Учебники — разные. Учителя — тоже разные. Но идет мягкое сползание к тому, что Россия захватила всю Европу и Украину тоже. А то, что Украина была частью Советского Союза, и вместе мы победили фашистскую Германию и ее союзников, естественно, детям не рассказывают. Об этом рассказывают только те, кто помнит свою историю и не хочет, чтобы их детям забивали мозги всем этим нацистским бредом!» — сокрушается Татьяна Монтян.

О фактической узурпации власти на Украине радикальными силами рассуждал и президент России Владимир Путин в ходе пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай». По наблюдениям главы государства, украинцев фактически лишили возможности назначать ту власть, которую они хотят, с помощью демократических инструментов.