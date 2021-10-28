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Политолог Бредихин об обострении в Донбассе: «Украина может потерять поддержку Германии»
Политика
Политолог Бредихин об обострении в Донбассе: «Украина может потерять поддержку Германии»
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Обострение в Донбассе может привести к тому, что Украина потеряет поддержку Германии и других стран, считают опрошенные ФАН политологи и журналисты.

Недовольство Украины

Посол Украины в Германии Андрей Мельник выразил недовольство реакцией Берлина на боевое применение украинскими военными ударного беспилотника в Донбассе. Представитель МИД ФРГ Андреа Зассе заявила, что ее страна обвиняет «все стороны» конфликта в Донбассе в использовании БПЛА, в то время как, согласно Минским соглашениям, это разрешено только наблюдателям ОБСЕ. Мельник подчеркнул, что Киев «решительно отвергает» высказывание немецкого дипломата. Кроме того, он выступил с утверждением, что Украина имеет «законное право на самооборону».

Политолог Бредихин об обострении в Донбассе: Украина может потерять поддержку Германии
Федеральное агентство новостей /

При этом дипломат добавил, что «вместо выражения обеспокоенности» Берлин должен «удвоить посреднические усилия» по организации встречи в «нормандском формате».

Поддержка Германии

Политолог Владимир Карасев обвинил в лицемерии и украинского дипломата, и немецкого.

«Слова немецкого дипломата можно списать на полнейший непрофессионализм, несоответствие занимаемой должности и пещерную русофобию. С украинской реакцией — все еще проще. Все без исключения высокопоставленные представители украинских властей —  военные преступники. Германия — пособник Украины в геноциде русского населения в Донбассе», — выразил свое мнение собеседник ФАН.

Политолог Бредихин об обострении в Донбассе: Украина может потерять поддержку Германии
Федеральное агентство новостей /

Член научного совета при ООН РАН «Социально-политические проблемы формирования ЕАЭС», главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин считает, Мельник «мыслит не в том русле». Он вспоминает времена дистрикта Галиция и считает, что немецкая сторона должна поощрять все изменения в украинскую сторону на восточном фронте. Но это не так, уверен политолог.

«С одной стороны, наличие беспилотника — это прямое нарушение Минских соглашений. Это не может радовать Берлин, столь продолжительно уповающий за их реализацию. С другой стороны, немцы недовольны украино-турецким сотрудничеством в военной сфере. Почему закуплено не немецкое оружие? Или американское? Естественно, что конкуренцию в рамках поставок вооружения среди стран НАТО никто не отменял. Вот и выходит, что шаг за шагом Украина может лишиться поддержки Германии. А что будет дальше?» — пояснил Антон Бредихин.

ВСУ 26 октября обстреляли позиции Донецкой Народной Республики, взяли под контроль село Старомарьевка на линии соприкосновения. Украинское командование подтвердило, что ВСУ впервые применили на территории Донбасса турецкий беспилотный летательный аппарат Bayraktar.

С апреля 2014 года на территории Украины продолжается кровопролитная гражданская война. Киев ввел войска на территорию Донбасса, жители которого объявили о своей независимости. Они не согласились с антиконституционным государственным переворотом, произошедшим в стране.

Ранее украинские военные взяли в плен сотрудника Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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