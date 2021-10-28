Винер-Усманова заявила, что Наталья Кузьмина намеренно занизила оценки Авериным

Москва, 28 октября. Глава технического комитета по художественной гимнастике Международной федерации гимнастики Наталья Кузьмина специально занижала оценки сестрам Авериным во время их выступления на чемпионате мира в Японии, заявила руководитель Федерации художественной гимнастики России (ФХГР) Ирина Винер-Усманова.

Эта ситуация напомнила Винер-Усмановой скандал на Олимпиаде в Токио. Тогда Дина Аверина блестяще отработала свою программу, а ее оставили без золота.

«Но Кузьмина добилась именно этого. Видимо, ей было невозможно выдержать, что Россия выиграет четыре золотые медали. Особенно в упражнениях с лентой, с которыми она так споткнулась на Олимпийских играх. Ничего не объясняя, протесты нам отклонили. И на Арину, и на Дину», — поделилась глава ФХГР с РИА Новости.

Ирина Винер-Усманова осталась недовольна результатами сестер Авериных в финале ЧМ. В упражнениях с лентой Дина заработала 23,900 балла, уступив представительнице Белоруссии Алине Горносько. Третье место досталось Арине Авериной. Глава федерации уверена, что ее подопечные должны были оказаться на верхних ступенях пьедестала почета.