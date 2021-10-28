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Винер-Усманова заявила, что Наталья Кузьмина намеренно занизила оценки Авериным

  /   Обновлено: 28 октября 2021 15:46
Спорт
Винер-Усманова заявила, что Наталья Кузьмина намеренно занизила оценки Авериным
Агентство городских новостей Москва  /  Александр Авилов

Москва, 28 октября. Глава технического комитета по художественной гимнастике Международной федерации гимнастики Наталья Кузьмина специально занижала оценки сестрам Авериным во время их выступления на чемпионате мира в Японии, заявила руководитель Федерации художественной гимнастики России (ФХГР) Ирина Винер-Усманова.

Эта ситуация напомнила Винер-Усмановой скандал на Олимпиаде в Токио. Тогда Дина Аверина блестяще отработала свою программу, а ее оставили без золота.

«Но Кузьмина добилась именно этого. Видимо, ей было невозможно выдержать, что Россия выиграет четыре золотые медали. Особенно в упражнениях с лентой, с которыми она так споткнулась на Олимпийских играх. Ничего не объясняя, протесты нам отклонили. И на Арину, и на Дину», — поделилась глава ФХГР с РИА Новости.

Ирина Винер-Усманова осталась недовольна результатами сестер Авериных в финале ЧМ. В упражнениях с лентой Дина заработала 23,900 балла, уступив представительнице Белоруссии Алине Горносько. Третье место досталось Арине Авериной. Глава федерации уверена, что ее подопечные должны были оказаться на верхних ступенях пьедестала почета.

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чемпионат мира гимнастика аверины
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