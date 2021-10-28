Многодетную мать из Алтайского края будут судить за истязания сына

Бийск, 28 октября. Многодетная мать из Бийского района предстанет перед судом за издевательства над собственным сыном. Подробности этой шокирующей истории рассказали изданию «Алтайская правда» в пресс-службе СК региона.

По данным следователей, 39-летняя женщина, воспитывающая пятерых несовершеннолетних детей, долгое время истязала своего десятилетнего сына. За плохое поведение мать наказывала ребенка как физически, так и психологически. Мальчик не мог вырваться из дома, так как женщина привязывала его веревкой или цепью к мебели и оставляла на несколько часов в комнате одного.

Ранее женщину уже лишали родительских прав, но в 2018 году она была в правах восстановлена по решению суда. Кроме того, ее не раз привлекали к уголовной ответственности за преступления против собственности. Теперь суд будет рассматривать новое дело.

Женщина обвиняется сразу по трем статьям УК РФ: истязание, незаконное лишение человека свободы и ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

Ранее ФАН рассказывал об инциденте в поселке Шахты Новосибирской области. Там мать во время ссоры ударила ножом в живот своего сына.