Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
28 октября 21:39
21:37
Общество
Аналитики: Коррекция цен на нефть и газ оказала негативное давление на рубль
21:31
Общество
Депутат ЗакСа Панов рассказал об «оборотнях», которые приходят с проверками к предпринимателям
21:31
Общество
Экономист Родионов назвал пять основных ошибок, которые совершают россияне при покупке жилья
21:29
Весь мир
Утечка в трубопроводе привела к снижению добычи ливийской нефти Es Sider
21:29
Технологии
Цукерберг объявил о смене названия Facebook на Meta
21:28
Новороссия
Донбасс сегодня: солдаты Киева подорвались в ЛНР, помощь США стала головной болью ВСУ
21:24
Общество
Анестезиолог Проценко: переболевшие COVID-19 могут быть инфицированы уже через полгода
21:24
Общество
Власти Крыма придумали, как вывести из тени нелегальные гостиницы в частном секторе
21:21
Весь мир
Глава МИД России Лавров проведет в ноябре переговоры с коллегой из Мали Диопом
21:15
Спорт
Дмитрий Губерниев не видит заговора в судействе Дины Авериной на ЧМ
Все новости

Многодетную мать из Алтайского края будут судить за истязания сына
Происшествия
Многодетную мать из Алтайского края будут судить за истязания сына
freepik.com  /  Designed by Freepik

Бийск, 28 октября. Многодетная мать из Бийского района предстанет перед судом за издевательства над собственным сыном. Подробности этой шокирующей истории рассказали изданию «Алтайская правда» в пресс-службе СК региона.

По данным следователей, 39-летняя женщина, воспитывающая пятерых несовершеннолетних детей, долгое время истязала своего десятилетнего сына. За плохое поведение мать наказывала ребенка как физически, так и психологически. Мальчик не мог вырваться из дома, так как женщина привязывала его веревкой или цепью к мебели и оставляла на несколько часов в комнате одного.

Ранее женщину уже лишали родительских прав, но в 2018 году она была в правах восстановлена по решению суда. Кроме того, ее не раз привлекали к уголовной ответственности за преступления против собственности. Теперь суд будет рассматривать новое дело.

Женщина обвиняется сразу по трем статьям УК РФ: истязание, незаконное лишение человека свободы и ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

Ранее ФАН рассказывал об инциденте в поселке Шахты Новосибирской области. Там мать во время ссоры ударила ножом в живот своего сына.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Многодетную мать из Алтайского края будут судить за истязания сына
мать сын издевательства истязания
Комментировать