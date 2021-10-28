Фильм с Пересильд «Джонджоли» получил награду питчинга European Work in Progress Cologne

Кельн, 28 октября. Картина режиссера Оксаны Бычковой «Джонджоли» с Юлией Пересильд и Евгением Цыгановым в главных ролях была награждена на международном питчинге рамках European Work in Progress Cologne, сообщает стриминговая платформа KION.

Российско-грузинская лента «Джонджоли» снималась при поддержке Минкультуры России. По сюжету, Нина (Пересильд) и Руслан (Цыганов) встречаются в городе, где когда-то были счастливы. Это путешествие в прошлое станет испытанием для них обоих. Сценарий к фильму написала Любовь Мульменко, продюсированием занимаются Екатерина Филиппова и Игорь Мишин.

Организаторы European Work in Progress Cologne отметили великолепную игру актеров и работу режиссеров. В качестве награды создатели «Джонджоли» получили контракт на PR-поддержку и фестивальное продвижение от немецкого агентства ZOOM Medienfabrik.



European Work in Progress Cologne ежегодно проходит в Германии. Продюсеры представляют фрагменты своих фильмов, чтобы получить дополнительное финансирование или помощь в дистрибуции.

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