Александр Ревва рассказал о непристойном предложении после частного концерта

Москва, 28 октября. Юморист Александр Ревва раскрыл подробности личной жизни в шоу «Блеф», в котором селебрити приходится врать. Однажды артисту предложили заняться сексом за деньги после частного концерта.

Ревва отправился в Новосибирск с концертом. Выступление звезды заказала достаточно богатая семья. По словам артиста, супруг хотел таким образом сделать подарок возлюбленной на 50-летие. Юморист признался, что женщина была очень красивой, пишут «Дни.ру».

Во время концерта исполнитель пел свои хиты, одаривал гостей любовью и энергией. После выступления к певцу подошел помощник изменницы и озвучил непристойное предложение.

«[Он] говорит: «Александр, ваше выступление всем очень понравилось. Елена (именинница) хочет сделать вам подарок». Мероприятие проходило в отеле и она хотела пригласить меня в номер. Вопрос в 100 тысяч евро за VIP-услуги. Я бы, возможно, согласился, но было одно условие: чтобы смотрел супруг», — заявил 47-летний музыкант.

Александр Ревва уже почти 15 лет находится в браке с Анжеликой. У супругов есть двое детей. При этом в Сети периодически появляются слухи о третьей беременности супруги артиста.