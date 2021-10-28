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Ксения Бородина поставила на место Викторию Боню после резких высказываний в свой адрес
Шоу-бизнес
Ксения Бородина поставила на место Викторию Боню после резких высказываний в свой адрес
instagram.com  /  @borodylia

Москва, 28 октября. Знаменитая телеведущая Ксения Бородина не проигнорировала очередной выпад в свой адрес. Она подробно рассказала о ситуации с блогером Викторией Боней, которая резко высказалась о ней.

Бородина подчеркнула, что у нее нет конфликтов с «хайпожорами и бездельниками», говоря о бывшей участнице скандального телепроекта «Дом-2». По ее мнению, каждый раз эти личности пытаются высосать из пальца материал, чтобы популяризировать свой блог. Впрочем, терпеть грубое отношение к себе теледива не стала и поставила на место Боню.

«Мне все равно, никогда их не обсуждаю. Говорить обо мне в прямых эфирах, на интервью, постоянно лить грязь — это удел бездельников, мой — идти дальше», — написала в Stories в Instagram Бородина, отвечая на вопрос подписчика об ее отношениях с Боней.

Недавно блогер упрекнула ведущую «Дома-2» в нехватке силы и ума. Кроме того, она сообщила, что в прошлом знаменитость принимала запретные вещества, а чтобы скрыть одурманенные глаза она надевала солнцезащитные очки. Впрочем, Боня пообещала извиниться, если окажется неправой. Но ей нужны доказательства в виде экспертизы, чтобы взять свои слова обратно.

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Все новости / Шоу-бизнес / Ксения Бородина поставила на место Викторию Боню после резких высказываний в свой адрес
конфликт боня бородина
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