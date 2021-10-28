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Президент Монголии Хурэлсух анонсировал официальный визит в Москву

  /   Обновлено: 28 октября 2021 15:39
Политика
Президент Монголии Хурэлсух анонсировал официальный визит в Москву
kremlin.ru

Улан-Батор, 28 октября. Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух планирует посетить Россию. Об этом сказал сам лидер страны.

По его словам, поездка может состояться уже в декабре. Визит будет проходить на официальном уровне.

«Очень рад, что наше интервью предшествует поездке и его посмотрят россияне», — сказал Ухнаагийн Хурэлсух в интервью ТАСС.

Он напомнил, что является первым президентом Монголии, избранным на шестилетний срок. Его предшественники возглавляли страну по четыре года.

Ранее российская компания «Газпром» согласовала с властями Монголии схему прокладки газопровода в Китай. Стороны уже обсудили ход разработки технико-экономического обоснования проекта и рассказали о предварительных результатах

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