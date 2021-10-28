Депутат Шолохов выступил за введение цензуры на телевидении

Если журналист, писатель не могут держать себя в морально-нравственных рамках, то за них это должно делать общество. Таким мнением поделился в беседе с ФАН первый заместитель председателя комитета Государственной думы по культуре Александр Шолохов.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила продумать введение нравственной цензуры на телевидении.

«Я положительно отношусь к идее цензуры вообще. Я уже много раз об этом говорил. Мы можем подменять любыми другими терминами слово «цензура», которое почему-то стало в основном использоваться как жупел советских времен, но суть от этого не изменится. Если у общества есть какие-то цели и идеалы, то оно должно их придерживаться», — заявил депутат.

Александр Шолохов также вспомнил слова одного из величайших авторов отечественной литературы.

«Наш замечательный Александр Сергеевич Пушкин, цитируя другого классика, говорил, что если в России отменят цензуру, то он первый уедет в Турцию и заберет всю свою семью. Это был человек, который к цензуре был небезразличен и испытал от нее очень много. В то же время он понимал, что существует ответственность художника за то, что он пишет, изображает», — пояснил собеседник ФАН.

Федеральное агентство новостей /

В завершение он добавил, что видит два варианта развития событий по вопросу введения нравственной цензуры.

«Либо у творца нет никаких морально-нравственных ограничений и тогда, наверное, это уже не очень относится к искусству, либо он должен эти ограничения накладывать на себя сам. Если же сам он не способен, это должно делать общество», — подытожил народный избранник.

Ранее депутат Госдумы Нина Останина в беседе с ФАН призвала создать в России единый социальный кодекс. По ее словам, зачастую молодые родители не знают, что им полагается по закону.