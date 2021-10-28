Польша попросила снизить контрактную цену на российский газ

Варшава, 28 октября. Польская компания PGNiG обратилась к российскому «Газпрому» с просьбой снизить цены на газ по Ямальскому контракту.

PGNiG направила в «Газпром» письмо, в котором вносятся изменения в заявку компании от ноября прошлого года. В обращении идет речь об изменении цены на природный газ, который поставляется в соответствии с Ямальским контрактом.

«PGNiG продолжает свои усилия по пересмотру условий цен на поставки природного газа по долгосрочному контракту с «Газпромом», — говорится в сообщении, опубликованном 28 октября.

В ноябре 2020 года Польша также просила «Газпром» снизить цены на российский газ. Уточняется, что каждая сторона может требовать пересмотра ценовых условий один раз в три года.

Компания «Газпром» и правительство Армении ранее договорились о стоимости поставляемого в республику газа. Переговоры с российской стороной по этому поводу велись с 2019 года.