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Польша попросила снизить контрактную цену на российский газ
Экономика
Польша попросила снизить контрактную цену на российский газ
politexpert.net  /  Аврора Зорина

Варшава, 28 октября. Польская компания PGNiG обратилась к российскому «Газпрому» с просьбой снизить цены на газ по Ямальскому контракту.

PGNiG направила в «Газпром» письмо, в котором вносятся изменения в заявку компании от ноября прошлого года. В обращении идет речь об изменении цены на природный газ, который поставляется в соответствии с Ямальским контрактом.

«PGNiG продолжает свои усилия по пересмотру условий цен на поставки природного газа по долгосрочному контракту с «Газпромом», — говорится в сообщении, опубликованном 28 октября.

В ноябре 2020 года Польша также просила «Газпром» снизить цены на российский газ. Уточняется, что каждая сторона может требовать пересмотра ценовых условий один раз в три года.

Компания «Газпром» и правительство Армении ранее договорились о стоимости поставляемого в республику газа. Переговоры с российской стороной по этому поводу велись с 2019 года.

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