ДДТ представили альбом, деньги на который собирали с помощью краудфандинга

Москва, 28 октября. Новый альбом культовой рок-группы ДДТ «Творчество в пустоте» вышел на стриминговых музыкальных сервисах. Чтобы выпустить пластинку, коллектив Юрия Шевчука собрал деньги с поклонников.

Группа включила в представленный альбом 12 композиций. Как отмечается в релизе, опубликованном звукозаписывающей компанией Navigator Records, сборник вышел сдержанным и концептуальным.

«По словам Юрия Шевчука, они осознанно убрали все романтические треки и ярко выраженные хиты, оставив только остросоциальную лирику — «решили собрать книжку без излишеств»», — пояснила студия.

Для выпуска альбома «Творчество в пустоте» ДДТ запустили сбор средств на краудфандинговой платформе Planeta.ru. В сумме музыкантам перечислили более 17 миллионов рублей, при этом почти 6 миллионов удалось собрать за первые сутки. Денежный вклад в издание пластинки сделали свыше 6,7 тысячи человек.