МИД РФ призвал США не заниматься морализаторством других в вопросе прав человека

Москва, 28 октября. Соединенные Штаты должны следить за собой в сфере соблюдения прав человека, а не заниматься морализаторством других, написала официальный представитель МИД России Мария Захарова в Telegram-канале.

Российский дипломат вспомнила слова американского госсекретаря Энтони Блинкена о том, что Белый дом повсеместно будет противодействовать нарушению прав человека, поскольку президент США Джо Байден поставил этот вопрос в центр внешней политики Вашингтона.

«Не с этими показателями подступаться к морализаторству в мировых масштабах. Начинать американским партнерам надо с себя», — отметила Мария Захарова.

Как стало известно ранее, представитель МИД России назвала чудовищной «новую нормальность» с третьим полом в США.