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Белорусская гимнастка Горносько выиграла золото ЧМ в упражнениях с лентой
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Белорусская гимнастка Горносько выиграла золото ЧМ в упражнениях с лентой

  /   Обновлено: 28 октября 2021 15:19
Спорт
Белорусская гимнастка Горносько выиграла золото ЧМ в упражнениях с лентой
instagram.com  /  @harnosik1

Китакюсю, 28 октября. Белорусская спортсменка Алина Горносько заняла первое место в упражнении с лентой на планетарном первенстве по художественной гимнастике.

Бронзовый призер Олимпийских игр в Токио Алина Горносько 28 октября выиграла золото чемпионата мира по художественной гимнастике. Белорусская спортсменка заняла первое место в упражнении с лентой, получив оценку 23,950 балла. На 0,05 балла Горносько опередила россиянку Дину Аверину. Сестра 16-кратной чемпионки мира Арина завоевала бронзовую медаль.

Дина Аверина ранее выиграла третью золотую медаль планетарного первенства в Китакюсю. Россиянка получила оценку 27,100 балла в упражнении с булавами, опередив свою сестру Арину, занявшую второе место.

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япония спорт чм художественная гимнастика горносько
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