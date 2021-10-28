Белорусская гимнастка Горносько выиграла золото ЧМ в упражнениях с лентой

Китакюсю, 28 октября. Белорусская спортсменка Алина Горносько заняла первое место в упражнении с лентой на планетарном первенстве по художественной гимнастике.

Бронзовый призер Олимпийских игр в Токио Алина Горносько 28 октября выиграла золото чемпионата мира по художественной гимнастике. Белорусская спортсменка заняла первое место в упражнении с лентой, получив оценку 23,950 балла. На 0,05 балла Горносько опередила россиянку Дину Аверину. Сестра 16-кратной чемпионки мира Арина завоевала бронзовую медаль.

Дина Аверина ранее выиграла третью золотую медаль планетарного первенства в Китакюсю. Россиянка получила оценку 27,100 балла в упражнении с булавами, опередив свою сестру Арину, занявшую второе место.