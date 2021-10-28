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Глава ВИК Ливии заявил о приверженности изданным парламентом законам
Весь мир
Глава ВИК Ливии заявил о приверженности изданным парламентом законам
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Триполи, 28 октября. Президентские и парламентские выборы, запланированные на 24 декабря, проведут в соответствии с законами, изданными Палатой представителей. Об этом заявил председатель Высшей национальной избирательной комиссии (ВИК) Ливии Имад ас-Саих.

 

Парламент североафриканского государства принял поправку о снижении минимального возраста для кандидатов, баллотирующихся на пост президента. Планка опущена с 40 до 35 лет. Пресс-секретарь Палаты представителей Абдалла Блехек отметил, что инициатива призвана увеличить количество молодых и амбициозных политиков, желающих побороться за должность национального лидера.

Ранее парламент Ливии передал законы о президентских выборах в ВИК для официального принятия в качестве конституционной основы.

«Парламент направил законы о выборах после внесения поправок по просьбе ВИК, несмотря на противодействие Высшего государственного совета (ВГС) в знак протеста против его неучастия в их разработке», — сообщается на сайте ведомства.

Таким образом, депутаты завершили необходимые конституционные и правовые процедуры для организации декабрьского плебисцита. В настоящее время финальной стадией подготовки к голосованию занимаются специалисты ВИК.

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