Премьер-министр Украины Шмыгаль пообещал обеспечить страну отоплением

Киев, 28 октября. Украина будет обеспечена теплом этой зимой. Такое обещание озвучил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

По его словам, Киев запретил теплоснабжающим компаниям отключать отопление в школах, больницах и других объектах социальной инфраструктуры.

«Это будет означать, что в отопительный сезон вся страна будет с теплом, несмотря на мировой энергетический кризис», — сказал Шмыгаль во время заседания правительства.

Премьер подчеркнул, что Украина располагает достаточными ресурсами, чтобы «стабильно пройти эту зиму». Порядка 70% жилищного фонда обеспечены теплом. К началу ноября отопление уже будет везде, заверил Денис Шмыгаль.

Ранее экономисты предположили, что Молдавия не будет покупать дорогой газ у Украины и Польши. Лучшим выходом будет заключить контракт с Россией.