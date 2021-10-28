Суд дисквалифицировал главу Геленджика Богодистова на один год

Судом глава Геленджика Алексей Богодистов привлечен к административной ответственности за совершение правонарушения, предусмотренного ст.17.7 КоАП РФ.

Прокурор Геленджика обратился в суд с постановлением о привлечении к административной ответственности градоначальника за неисполнение законных требований прокурора, вытекающих из его полномочий, установленных федеральным законом.

«Рассмотрев материалы, суд пришел к выводу, что в действиях главы Геленджика действительно имеются признаки состава административного правонарушения, предусмотренного ст.17.7 КоАП РФ», — рассказали в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Согласно санкций ст.17.7 КоАП РФ, ее нарушение влечет наложение административного штрафа на должностных лиц (от 2 тыс. до 3 тыс. рублей) либо дисквалификацию на срок от шести месяцев до одного года.

«Суд постановил признать главу Муниципального образования «Город-курорт Геленджик» Богодистова А. А. виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст.17.7 КоАП РФ, и назначить административное наказание в виде дисквалификации сроком на один год», — добавили в суде.

Постановление пока в законную силу не вступило. У сторон есть время для его обжалования.

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