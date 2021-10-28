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Шестерых послов Судана отстранили от должности
Весь мир
Шестерых послов Судана отстранили от должности
Федеральное агентство новостей  /  Владимир Малянов

Хартум, 28 октября. Командование Вооруженных сил Судана после свержения гражданского правительства распорядилось об отстранении от должности шестерых послов.

Как сообщил телеканал Al Arabiya, с постов сняли глав диппредставительств в США, Франции, Китае, Катаре и ЕС, а также руководителя суданской миссии в Женеве.

В понедельник, 25 октября, военные Судана задержали премьера гражданского правительства Абдаллу Хамдока и нескольких других министров. Вечером того же дня главнокомандующий ВС Абдель Фаттах аль-Бурхан на пресс-конференции объявил чрезвычайное положение в стране, распустил Суверенный совет, правительство и антикоррупционный комитет «Тамкин», а также уволил региональных губернаторов и приостановил действие нескольких статей проекта Конституционной декларации (Основного закона страны в переходном периоде).

Абдалла Хамдок, по словам генерала, содержался в его резиденции из соображений безопасности. В ночь на среду свергнутого министра освободили.

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