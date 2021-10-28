Жириновский пригрозил трем партиям исключением из Госдумы

Москва, 28 октября. Глава ЛДПР Владимир Жириновский призвал выгнать из Госдумы партии КПРФ, «Новые люди» и «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП). Об этом он заявил во время обсуждения бюджета в нижней палате парламента.

Справороссы и КПРФ заявляли, что представители их фракций не станут голосовать за принятие бюджета на 2022-2024 годы. Лидер «Новых людей» в Госдуме Алексей Нечаев также отметил, что его партию настораживают некоторые моменты в документе. После этого лидер ЛДПР решил пригрозить объединениям исключением из парламента.

«Не нужен бюджет? Тогда убирайтесь... отсюда! Предлагаю признать утратившими статус парламентской партии КПРФ, «Справедливую Россию» и «Новых людей»», — сказал Жириновский.

Как стало известно ранее, три фракции Госдумы поддержали проект бюджета на 2022–2024 годы в первом чтении. За принятие документа выступили депутаты от «Единой России», ЛДПР и «Новых людей».