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Жириновский пригрозил трем партиям исключением из Госдумы
Политика
Жириновский пригрозил трем партиям исключением из Госдумы
duma.gov.ru  /  Пресс-служба ГД РФ

Москва, 28 октября. Глава ЛДПР Владимир Жириновский призвал выгнать из Госдумы партии КПРФ, «Новые люди» и «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП). Об этом он заявил во время обсуждения бюджета в нижней палате парламента.

Справороссы и КПРФ заявляли, что представители их фракций не станут голосовать за принятие бюджета на 2022-2024 годы. Лидер «Новых людей» в Госдуме Алексей Нечаев также отметил, что его партию настораживают некоторые моменты в документе. После этого лидер ЛДПР решил пригрозить объединениям исключением из парламента.

«Не нужен бюджет? Тогда убирайтесь... отсюда! Предлагаю признать утратившими статус парламентской партии КПРФ, «Справедливую Россию» и «Новых людей»», — сказал Жириновский.

Как стало известно ранее, три фракции Госдумы поддержали проект бюджета на 2022–2024 годы в первом чтении. За принятие документа выступили депутаты от «Единой России», ЛДПР и «Новых людей».

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