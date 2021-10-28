Военный политолог Перенджиев: «ОБСЕ стало скрытным союзником Украины»

Киев продолжает нарушать режим прекращения огня на востоке страны. Украина впервые применила в Донбассе беспилотники Bayraktar TB2. Они атаковали артиллерийские позиции Народной милиции ДНР.

ВСУ также совершили обстрел населенных пунктов республики из вооружений, запрещенных Минскими соглашениями. Восемь снарядов калибром 152 мм были выпущены по поселку Минеральное.

Какой-то резкой реакции на это со стороны Запада или ОБСЕ, чьи наблюдатели находятся на территории Донбасса, не последовало. Лишь представитель МИД ФРГ Андреа Зассе скромно напомнил, что применять беспилотники в районе линии разграничения может только СММ ОБСЕ и в очередной раз призвал стороны к деэскалации конфликта.

Доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, военный политолог Александр Перенджиев убежден, что какой-то особой реакции или помощи от Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе ждать не стоит. Поскольку ОБСЕ стало скрытным союзником Украины, поделился он мнением с ФАН.

По мнению Александра Перенджиева, любое оружие, какое только можно будет испытать, Украина будет использовать в Донбассе и это всегда будет сопровождаться молчанием ОБСЕ. При этом молчанием сопровождаются даже обстрелы объектов социального назначения.

Фото из личного архива Александра Перенджиева /

«Со стороны вооруженных сил Украины ведется не какая-то обычная война, а именно террористическая. Главная задача ВСУ — запугивать людей. Это война на запугивание и устрашение прежде всего мирного населения. И ОБСЕ эту террористическую войну латентно поддерживает. Дело в том, что надо судить не по словам и заявлениям, а по делам. У меня давно сложилось впечатление, что ОБСЕ стало скрытным союзником Украины. Они передают ВСУ различную информацию. По сути, это получилась легальная разведка на территории Донбасса. Они делают вид, что не замечают атак ВСУ и при этом оказывают содействие как украинским военным, так и разведке Украины для проведения спецопераций», — заявил Перенджиев.

ОБСЕ своими действиями выводит себя из правового поля, отметил военный политолог. Как он объяснил, именно поэтому руководство ДНР и ЛНР запретили появляться представителям ОБСЕ на некоторых территориях. Ведь уже очевидно, что у этой организации проявилось ярко выраженное содействие украинской стороне в ущерб республикам.

Народные новости / Дмитрий Астрахань

«Их пригласили в качестве наблюдателей, которые должны фиксировать обстрелы городов и убийства мирных жителей, а они этого не делают. Эта террористическая война полностью на совести ОБСЕ — ни больше ни меньше», — заключил собеседник ФАН.

По мнению политолога Рафаэля Ордуханяна, учитывая многолетний конфликт на востоке Украины и то, что там уже выросло целое поколение, которое не знает мирной жизни, Донбасс ни в какой форме не вернется в состав Украины.