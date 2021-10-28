В Гаити произошло покушение на министра иностранных дел

Порт-о-Пренс, 28 октября. Группа вооруженных людей обстреляла кортеж, в котором находился министр иностранных дел Гаити Литц Куител. Нападение произошло, когда он покидал нефтяной терминал Варро в Порт-о-Пренсе.

Violencia en Haití: el ministro de Interior salió ileso de un ataque de pandillas a la salida de un acto en la capital https://t.co/I8qVf0MpjX — infobae (@infobae) October 28, 2021

По данным гаитянских СМИ, глава МИД страны прибыл в терминал, который незадолго до этого полицейские расчистили от членов банд, ожидая, что туда прибудут грузовики за топливом. Но водители так и не решились воспользоваться безопасным коридором. На обратном пути кортеж Куитела обстреляли, сам министр не пострадал.

Нападение связывают с конгломератом банд Гаити G9 an Fanmi. 28 октября глава преступного сообщества Джимми Шеризье потребовал отставки премьер-министра Ариэля Анри. А вооруженные члены банды заблокировала вход к портам, где хранится топливо.

Кризис в Гаити

Нехватка горючего в Гаити, продолжающаяся несколько дней, привела к закрытию многих бизнесов. Больницы, которые используют дизельные генераторы для получения электричества из-за частых сбоев, также могут перестать работать. Топливный дефицит еще больше усугубил положение населения Гаити, которое страдает от экономических проблем, высокого уровня насилия со стороны банд, политического кризиса и последствий землетрясения.