Daily Mail: Китай испытал способное уничтожать авианосцы и военно-морские базы оружие

Лондон, 28 октября. Китайские военные испытали оружие, которое способно уничтожать крупные надводные объекты противника. Об этом сообщает британское издание Daily Mail со ссылкой на источники в китайском военном руководстве.

По данным журналистов, нанесение разрушительного урона достигается за счет воздействия мощной взрывной волны. Характеристики и возможности нового вооружения пока остаются в тайне. Однако известно, что в ходе испытаний был полностью уничтожен крупный надводный объект.

«Когда порты будут разрушены, выйдет из строя материально-техническая поддержка противника. Его военные силы будут рассредоточены, и в результате, не останется никаких шансов в военном столкновении», — сообщил источник.

Ранее американские СМИ сообщили, что летом 2021 китайские военные испытали новую гиперзвуковую ракету. Боеприпас полностью облетел земной шар, но точно поразить заданную цель не смог. Многие эксперты отмечают, что испытания продемонстрировали превосходство Пекина над Вашингтоном и Токио в сфере разработки гиперзвукового вооружения. Кроме того, Китай получил возможность наносить ядерные удары по любым целям с использованием новых носителей, передает «Царьград».