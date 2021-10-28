Читатели Wall Street Journal заявили о непричастности Путина к «самоубийству» Евросоюза

Вашингтон, 28 октября. Президент России Владимир Путин не имеет отношения к энергетическому кризису в странах ЕС, поскольку европейцы сами не умеют планировать собственные действия. К такому выводу пришли читатели американского издания Wall Street Journal.

Авторы материала напомнили, что Европе удалось сэкономить средства на поставках газа за предыдущие периоды, однако теперь ей придется заплатить на 30 млрд долларов больше, чем при прежних ценах на топливо. Это стало следствием решения о переходе на рыночные условия поставок газа.

«И вот теперь, когда Путин твердо стоит своим ботинком на горле хромого и увечного ЕС, мне интересно, сколько времени пройдет, прежде чем он вернет себе Украину, страны Балтии и остальную часть бывшего Советского Союза», — считает комментатор Benjamine Fitzpatrick.

gazprom.ru / ПАО «Газпром»

Читатель Paul Barkley сравнил ситуацию в Европе с тем, что произошло в Техасе прошлой зимой, когда мерзли люди. В регионе также выбрали рыночный метод ценообразования на свою энергию, в результате чего пострадали граждане. Европейцы сами не умеют планировать собственные действия, а теперь пытаются переложить свои ошибки на Россию, однако Владимир Путин тут не причем.

«Еще одни пример того, как Евросоюз с тупой последовательностью совершает экономическое самоубийство!» — заключили американцы.

Как стало известно ранее, заявление «Газпрома» снизило европейские котировки топлива на 3%. Компания указала, что будет заполнять европейские газохранилища после того, как вначале доставит сырье в российские ПХГ.