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Нейрохирург Вознесенская посоветовала чаще улыбаться, чтобы не болеть простудой
Общество
Нейрохирург Вознесенская посоветовала чаще улыбаться, чтобы не болеть простудой
pexels.com  /  Julia Avamotive

Москва, 28 октября. Разобрать шкаф и построить планы на будущее, а также с пользой провести время в нерабочие дни посоветовала врач-нейрохирург Московской областной больницы имени профессора В. Н. Розанова Нина Вознесенская.

По ее словам, в период нерабочих дней прежде всего нужно беречь себя. Также врач посоветовала думать о приятном и строить планы на будущее. Чтобы не впасть в депрессию, можно разобрать фотографии с отпусков и вспомнить счастливые моменты.

Вознесенская подчеркнула, что положительные эмоции и отсутствие стресса помогают избежать различных недугов. В числе которых заболевания спины и нервной системы, а также проблемы со сном, рассказала специалист в интервью Общественной Службе Новостей. Кроме этого, нейрохирург посоветовала чаще улыбаться.

«Улыбка – мощнейшее средство, помогает, например, от простуды, мигрени, не говоря уже о сердечно-сосудистых заболеваниях. Секрет в том, что с ее помощью в организме вырабатываются лейкоциты, отвечающие за защиту от вирусов, бактерий и прочей заразы. Это уже доказано наукой!» — сказала Вознесенская.

Недавно психолог Галина Охотникова перечислила советы, которые помогут избавиться от подавленного состояния и не впасть в депрессию в осенний период.

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депрессия польза нерабочие дни
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