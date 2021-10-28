Аделина Сотникова рассказала об обиде на организаторов шоу «Ледниковый период»

Москва, 28 октября. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова прокомментировала неприятную ситуацию с проектом «Ледниковый период». Спортсменка призналась, что у нее осталась обида на организаторов шоу.

Фигуристка должна была кататься на льду в паре с рэпером и блогером Давой, однако прямо перед стартом сезона он получил тяжелую травму. Из-за этого партнер Сотниковой покинул «Ледниковый период», и ей пришлось уйти вслед за ним.

«Ну, конечно, обидно, потому что, во-первых, из-за того, что, как ты сказала, было очень много потрачено сил», — пожаловалась спортсменка в беседе с Аленой Жигаловой на YouTube-шоу «Алена, блин!».

Ведущая уточнила у гостьи, почему хореограф и режиссер «Ледникового периода» Илья Авербух не попробовал решить ситуацию. По словам олимпийской чемпионки, фигурист заверял ее, что все обойдется.

«Как он говорил: «Я все решу, договорюсь, не переживайте, мне самому очень хочется видеть Аделину в проекте». Но потом что-то пошло не так», — посетовала Сотникова.

Агентство городских новостей Москва / Кирилл Зыков

Фигуристка подчеркнула, что ее даже обещали взять в жюри «Ледникового периода» на постоянной основе, но и это слово организаторы не сдержали. При этом, как утверждает спортсменка, ей даже ничего не сказали и не объяснили.

«Как правило, обижаться нельзя, но какая-то частичка внутри меня, наверное, осталась, потому что все равно как-то некрасиво...» — заключила олимпийская чемпионка.

В итоге Сотникова побывала в жюри проекта лишь в первом выпуске как приглашенная судья. Дава тоже успел временно занять судейское кресло на «Ледниковом периоде». Блогер публично расплакался в жюри и извинился перед партнершей по проекту.