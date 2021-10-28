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Баранец: отсутствие информации о возможностях российского БПЛА «Охотник» пугает НАТО
Армия
Баранец: отсутствие информации о возможностях российского БПЛА «Охотник» пугает НАТО
paralay.iboards.ru

Москва, 28 октября. Отсутствие информации о характеристиках российского ударного беспилотника С-70 «Охотник» пугает командование НАТО. Об этом заявил военный обозреватель газеты «Комсомольская правда» Виктор Баранец.

По его словам, стратегические противники России узнают о способностях «Охотника» только в случае его боевого применения против них. Однако уже сейчас можно с уверенностью сказать, что российский дрон превосходит по характеристикам все западные аналоги, передает iReactor.

«Хочу сказать, что дальность полета, автономность полета и высота полета, вооруженность — всеми этими качествами наш «Охотник» превосходит существующие аналоговые системы, которые есть в мире, — пояснил эксперт.

Баранец подчеркнул, что С-70 хорошо вооружен и крайне опасен. Он предназначен для полномасштабных военных действий и может нести более шести тонн бомб или ракет «воздух-земля» и «воздух-воздух». В данный момент беспилотник находится на стадии доработки и испытаний, однако он уже пугает командование НАТО.

Ранее стало известно, что российские военные впервые применили роботов «Уран-9» и «Нерехта» на учениях «Запад-2021». Роботы вели прицельный огонь по скоплениям живой силы и бронетехники условного противника. При этом «Уран-9» и «Нерехта» находились в боевых порядках общевойсковых подразделений, передает «Царьград».

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