Ограничения в Петербурге с 30 октября по 7 ноября: что закроют, куда можно будет попасть

Ситуация в Санкт-Петербурге с распространением коронавирусной инфекции неблагоприятная: по выявленному ежесуточному количеству заражений и по смертности Северная столица стабильно на втором месте, после Москвы. В связи с этим власти города объявили о новых ограничительных мерах на период с 30 октября по 7 ноября.

Напомним, указом президента России с 30 октября по 7 ноября введены нерабочие дни.

Самое главное по этому периоду в Петербурге — уже действуют QR-коды и фактически вводится локдаун, хотя и с исключениями. Закрываются заведения общепита, торговые центры, непродовольственные магазины, организации сферы услуг, МФЦ, а также все учреждения культуры, кроме музеев и театров. Подробности — в материале ФАН.

Общепит только навынос

С 30 октября по 7 ноября в Петербурге закрываются все предприятия общественного питания, за исключением обслуживания навынос и доставки, кафе на вокзалах, АЗС, а также столовых на предприятиях.

Торговля и услуги

На этот же период в Северной столице приостанавливается работа объектов розничной торговли. Исключение: продовольственные магазины, аптеки, автомобильные заправки, а также (при определенных условиях) места торговли непродовольственными товарами первой необходимости.

Закрываются салоны красоты, косметические и массажные салоны, солярии и т. д. Исключение: предоставление парикмахерских услуг. Не будут работать фитнес-центры, бассейны, аквапарки и другие объекты досуга, в том числе для детей. МФЦ будут регистрировать только рождение, смерть, заключение или расторжение брака.

Прекращается оказание стоматологических и ветеринарных услуг, за исключением экстренной помощи.

Федеральное агентство новостей /

Спорт с разрешения Роспотребнадзора

Под запрет в Петербурге попадут также спортивные и зрелищные мероприятия, за исключением согласованных Роспотребнадзором. Допуск — только при наличии QR-кода о вакцинации или перенесенном заболевании либо справки о медотводе от прививки.

Музеи и театры продолжат работу

Также на период с 30 октября по 7 ноября в Петербурге не будут работать организации культуры, при этом запрет не распространяется на театры и музеи, куда будут пускать только при наличии QR-кодов. В эти учреждения не смогут попасть организованные группы детей. Предполагается, что посещение несовершеннолетними музеев и театров, а также упомянутых выше разрешенных спортивных мероприятий возможно будет только в компании взрослых с QR-кодом. Подойдут также медотводы от прививок, однако их получить в городе непросто: перечень оснований все время сокращается. Недавно было решено, что период грудного вскармливания не мешает женщинам прививаться от COVID-19 (на Западе это правило уже действует). Напомним, требования о вакцинации в настоящее время в России распространяются на граждан от 18 лет.

Ранее ФАН рассказывал, как будет оплачиваться работа в период нерабочих дней.