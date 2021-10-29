Экономист Иосуб прокомментировал уход экономики Украины в пике

Среди главных причин падения ВВП на Украине — неблагоприятная ситуация на рынке энергоносителей и логистические проблемы, которые будут ограничивать выпуск украинской промышленности. Об этом ФАН рассказал старший аналитик «Альпари Евразия» Вадим Иосуб.

Повальная убыточность

Из-за повальной убыточности предприятий украинская экономика входит в пике. Такое мнение выразил украинский аналитик института Growford Виктор Скаршевский. По его мнению, 90% предприятий страны стали убыточными.

«А если становятся убыточными, то недалеко и банкротство. Длительных убытков никто не переживает», — заключил он.

Далее украинцев ждут массовые увольнения и увеличение числа безработных, предположил эксперт.

Прогноз по ВВП ухудшен

Как отметил Вадим Иосуб, Государственная служба статистики Украины публикует ежеквартальные данные о финансовом положении предприятий. Последняя доступная статистика охватывает первое полугодие текущего года.

«Согласно этим данным, за январь-июнь 2021 года финансовый результат до налогообложения крупных и средних предприятий Украины составил 384,9 млрд гривен прибыли (что эквивалентно примерно 14,6 млрд долларов по текущему курсу 26,4 гривны за доллар). Для сравнения — за январь-июнь 2020 года прибыль составляла 29,2 млрд гривен. Прибыль прибыльных предприятий составила 461,7 млрд гривен, а убытки убыточных предприятий составили 76,8 млрд гривен. Доля убыточных предприятий за январь-июнь 2021 года составила 25,4% (для сравнения — за январь-июнь 2020 года — 36,6%)», — пояснил Вадим Иосуб.

Федеральное агентство новостей /

Он напомнил, что 21 октября НБУ ухудшил прогноз роста ВВП Украины в 2021 году с 3,8% до 3,1% из-за негативного влияния пандемии и резкого повышения цен на газ. Глава НБУ Кирилл Шевченко отметил, что в первом полугодии 2021 года восстановления экономики было слабее, чем прогнозировал НБУ из-за влияния пандемии и повышения цен на газ. В то же время НБУ указал на признаки оживления экономики во втором полугодии.

«Также в НБУ пересмотрели прогноз роста ВВП Украины на 2022 год в сторону снижения с 4% до 3,8%. Среди главных причин — неблагоприятная ситуация на рынке энергоносителей и логистические проблемы, которые будут ограничивать выпуск украинской промышленности. При этом нацбанк сохраняет прогноз роста ВВП Украины в 2023 году на уровне 4%. Таким образом, несмотря на снижение прогнозов, речь идет не о входе в пике украинской экономики, а о ее устойчивом росте в ближайшие годы», — заключил Вадим Иосуб.

Ранее МВФ выпустил прогноз о вымирании Украины. Численность населения страны в ближайшие годы может сократиться на миллион человек. Сам Киев даже не рассматривает сценарий, при котором Украина не получит финансирование от МВФ.