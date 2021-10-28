Минобороны РФ направило медицинским учреждениям 347 тонн сжиженного кислорода

Москва, 28 октября. Российское военное ведомство передало медикам страны 347 тонн жидкого кислорода для борьбы с новой коронавирусной инфекцией.

Ежедневно в адрес медицинских учреждений РФ отгружается около 20 тонн жидкого кислорода, сообщили представители российского минобороны.

«По поручению президента Российской Федерации, 27 субъектам Российской Федерации к настоящему моменту Минобороны передано более 347 тонн сжиженного кислорода для медицинских учреждений», — сказано в опубликованном релизе.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле не принимали решения о всеобщей обязательной вакцинации россиян от COVID-19. Об организации Министерством обороны РФ госпиталя для больных коронавирусной инфекцией в Московской области информировал RT.