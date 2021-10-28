Бойцы ВВО использовали танки Т-80 при отражении атаки «вражеского» десанта на Сахалине

Хабаровск, 28 октября. Подразделения войск Восточного военного округа (ВВО) отработали действия по уничтожению десанта условного противника на остров Сахалин с использованием тяжелой боевой техники.

Во время учений на полигоне Успеновский применялись танки Т-80, САУ «Гиацинт», плавающие транспортеры ПТС-2 и беспилотные летательные аппараты, сообщили представители пресс-службы ВВО.

«В ходе учений были отработаны вопросы управления и взаимодействия подразделений в организации противодесантной обороны побережья Сахалина, внедрение новых тактических приемов», — сказано в опубликованном релизе.

«Вражеский» десант на Сахалин был успешно разгромлен, отметили в пресс-службе ВВО. Ранее стало известно, что российские и египетские десантники во время маневров под Каиром освободили деревню от условных террористов. О противодиверсионных учениях частей морской пехоты Черноморского флота в Крыму информировал RT.