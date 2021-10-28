Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
28 октября 15:35
15:32
Общество
Более 600 тысяч пассажиров нарушили масочный режим в транспорте Москвы с мая 2020 года
15:26
Общество
Киев введет жесткий карантин в ноябре из-за коронавируса
15:26
Общество
Мясников объяснил последствия бесконтрольного лечения от COVID-19
15:24
Весь мир
В Гаити произошло покушение на министра иностранных дел
15:22
Экономика
Польша попросила снизить контрактную цену на российский газ
15:22
Общество
ДДТ представили альбом, деньги на который собирали с помощью краудфандинга
15:22
Политика
МИД РФ призвал США не заниматься морализаторством других в вопросе прав человека
15:20
Спорт
Российская гимнастка Дина Аверина стала 16-кратной чемпионкой мира
15:19
Весь мир
Глава ВИК Ливии заявил о приверженности изданным парламентом законам
15:19
Спорт
Белорусская гимнастка Горносько выиграла золото ЧМ в упражнениях с лентой
Все новости

Бойцы ВВО использовали танки Т-80 при отражении атаки «вражеского» десанта на Сахалине
Армия
Бойцы ВВО использовали танки Т-80 при отражении атаки «вражеского» десанта на Сахалине
Пресс-служба Балтийского флота

Хабаровск, 28 октября. Подразделения войск Восточного военного округа (ВВО) отработали действия по уничтожению десанта условного противника на остров Сахалин с использованием тяжелой боевой техники.

Во время учений на полигоне Успеновский применялись танки Т-80, САУ «Гиацинт», плавающие транспортеры ПТС-2 и беспилотные летательные аппараты, сообщили представители пресс-службы ВВО.

«В ходе учений были отработаны вопросы управления и взаимодействия подразделений в организации противодесантной обороны побережья Сахалина, внедрение новых тактических приемов», — сказано в опубликованном релизе.

«Вражеский» десант на Сахалин был успешно разгромлен, отметили в пресс-службе ВВО. Ранее стало известно, что российские и египетские десантники во время маневров под Каиром освободили деревню от условных террористов. О противодиверсионных учениях частей морской пехоты Черноморского флота в Крыму информировал RT.

Вернуться назад

Все новости / Армия / Бойцы ВВО использовали танки Т-80 при отражении атаки «вражеского» десанта на Сахалине
учения сахалин вво
Комментировать