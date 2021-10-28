Стругачев рассказал на похоронах Рогожкина, как режиссер едва не уволил его

Санкт-Петербург, 28 октября. Звезда фильма «Особенности национальной охоты» Семен Стругачев рассказал о первом съемочном дне комедии на похоронах режиссера ленты Александра Рогожкина. Кинематографист едва не уволил актера.

Прощание с Рогожкиным проходит на Богословском кладбище Санкт-Петербурга. В ходе церемонии Стругачев взял слово во второй раз, чтобы рассказать об одном случае с покойным.

«Чтобы понять его многогранность, нужно вспомнить первый съемочный день «Особенностей национальной охоты». Я наиграл как сивый мерин. Он остановил съемочный процесс. Это не сейчас, когда можно взять «цифру», показать, что наснимал. Тогда же нужно было проявить пленку Kodak, очень дорогую. Он остановил съемочный процесс, поехали проявили пленку. И он на следующий день привез пленку эту, и мы с ним сидели полночи. Он показал мне этот эпизод — это было жуткое зрелище. Так играть нельзя было. Он говорит: «Ты понял? Если ты по-другому не сыграешь эту сцену, мне придется с тобой расстаться»», — поделился воспоминаниями актер.

ТАСС / Белинский Юрий

Артист поблагодарил бога, что тогда ему хватило интуиции и таланта, поэтому они смогли отснять все заново. По словам Стругачева, Рогожкин остановил съемочный процесс, чтобы продемонстрировать ему, как нельзя играть в комедии.

«Сказал мне: «Мы снимаем серьезное кино. Это не комедия. Это серьезное кино. Мы должны играть серьезнее, тогда будет смешнее». Спасибо ему за эти мгновения. Не я должен был играть эту роль. Ему нужен был длинноносый артист, но он отказался в свое время играть, потому что у него были другие проекты. И он мне доверил. Безумно благодарен только за этот поступок. Вот такой человек был Рогожкин», — подытожил артист.

Александр Рогожкин, известен не только по фильму «Особенности национальной охоты», но и по сериалам «Убойная сила» и «Улицы разбитых фонарей». Режиссер ушел из жизни 24 октября, ему было 72 года. ФАН ведет трансляцию церемонии прощания с кинодеятелем.