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Политолог Рудаков назвал причины ослабления позиций США в мире
Политика
Политолог Рудаков назвал причины ослабления позиций США в мире
Федеральное агентство новостей  / 

США не смогли предложить своим геополитическим оппонентам привлекательную модель взаимоотношений. Таким мнением поделился в беседе с ФАН политолог Александр Рудаков.

Эксперт оценил заявление о политическом крахе США в одной из публикаций The New York Times.

«Думаю, говорить о крахе преждевременно. Корректнее поставить вопрос о том, что позиции США на международной арене существенно ослабли по сравнению с тем уровнем, на котором они находились в конце XX и начале XXI века. Думаю, причина не в политике президента [Джо] Байдена, а в системных проблемах, связанных с развитием мировой экономики, функционированием американской политической системы и идеологическим целеполаганием», — сказал специалист.

Александр Рудаков обратил внимание на другой важный аспект затронутой темы.

«США не смогли предложить ни своим партнерам, ни геополитическим оппонентам привлекательную модель взаимоотношений, не смогли объединить глобальный мир под эгидой привлекательных лозунгов и ценностей», — пояснил собеседник ФАН.

Политолог Рудаков назвал причины ослабления позиций США в мире
ПолитРоссия /

Он назвал ключевую, по его мнению, причину ослабления США на международной арене.

«Самое главное заключается в том, что за последнюю четверть века резко снизилась субъектность самого американского государства в вопросах внешней политики. При этом возросла субъектность глобального транснационального капитала. К примеру, крупнейшие банки оказывают влияние на внешнюю политику Америки. Часто это влияние идет вразрез с национальными интересами самих США», — подытожил политолог.

Ранее политсоветник Сергей Маркелов в беседе с ФАН назвал возможные причины рекордного обвала рейтинга Джо Байдена. По мнению эксперта, команда пиарщиков президента не донесла до широких масс достижения Белого дома.

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сша рудаков
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