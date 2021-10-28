Дандыкин назвал причину, почему России не стоит бояться бомбардировщиков США

Журналист американского издания Forbes Дэвид Экс утверждает, несмотря на то, что бомбардировщики ВВС США B-1, которые стоят на вооружении с 80-х годов прошлого века, уже находятся в очереди на списание, они еще могут принести пользу. В 2017 году самолеты были переоборудованы под новую противокорабельную ракету большой дальности (LRASM). Теперь каждый B-1 может нести 24 подобных боеприпаса, а его дальность полета составляет 8 тыс. км. Дэвид Экс, исходя из этих данных, предположил, что американские бомбардировщики «могут уничтожить» Балтийский флот России, а Черноморский — «превратить в тир».

«Пара B-1 может выпустить 48 LRASM по Балтийскому флоту России. Возможно, этого достаточно, чтобы потопить весь флот и устранить главную угрозу для кораблей США и союзников в регионе», — сообщается в тексте издания.

Американский журналист также отмечает, что в октябре Пентагон перебросил четыре бомбардировщика на базу Королевских ВВС Великобритании в Фэрфорде. Кроме того, 19 октября пара B-1 осуществила полет в сторону Черного моря под прикрытием истребителей Польши и Румынии. Автор статьи утверждает, что такая активность американских ВВС связана с постоянно растущей мощью Российской армии, а «Крым стал настоящей крепостью на юго-восточном фланге НАТО».

Капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин в интервью Федеральному агентству новостей прокомментировал статью американского издания. По его словам, ракета LRASM не является сверхзвуковой, поэтому не несет никакой угрозы для России.

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«Действительно, американцы обладают подобного рода ракетами, которые могут быть запружены с большого расстояния. Но нужно понимать, что LRASM — не сверхзвуковые ракеты. Тем не менее наши силы противовоздушной обороны (ПВО), несомненно, обнаружат не только сами ракеты, но и точку их запуска. Также нельзя забывать, что у нас работают средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), локационные станции обнаружения», — сказал собеседник ФАН.

Василий Дандыкин также заявил, что подобного рода публикации появляются в американской прессе, поскольку США не хотят терять статус сверхдержавы и международного жандарма.

«Естественно, эшелонированная система ПВО, созданная на Черноморском, Балтийском флотах, позволит сбить большинство выпущенных ракет. Опыт показал, что большинство крылатых ракет Tomahawk, которые были выпущены по Сирии во времена Дональда Трампа, были либо сбиты, либо заблудились по дороге. Возможности сирийских ПВО и наших несоизмеримы. Поэтому могу сказать, что статья американского издания — залихватское заявление, призванное показать, что США — самая сильная страна, ее нужно бояться», — резюмировал Василий Дандыкин.

Китайские аналитики издания Sohu сообщили, что маневр российского сверхзвукового высотного всепогодного истребителя-перехватчика дальнего радиуса действия МиГ-31 вблизи Аляски выявил недостатки ВВС США.