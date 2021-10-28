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Замглавы МИД России Богданов провел переговоры с послом Алжира Куртой
Политика
Замглавы МИД России Богданов провел переговоры с послом Алжира Куртой
wikipedia.org  /  Press Service

Москва, 28 октября. Специальный представитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель главы МИД Михаил Богданов принял посла Алжира Мохамеда Шерифа Курту. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел РФ.

Встреча прошла 28 октября и была приурочена к окончанию миссии алжирского дипломата в Москве. В ходе беседы стороны подтвердили заинтересованность в дружественных отношениях в соответствии с Декларацией о стратегическом партнерстве от 2001 года.

«Выражено удовлетворение устойчивым конструктивным политическим диалогом по ключевым вопросам международной и региональной повестки дня, а также состоянием сотрудничества в торгово-экономической, научно-технической, культурной и иных сферах», — говорится в сообщении МИД.

Курта получил от Богданова нагрудный знак «За взаимодействие». Он награжден за весомый вклад в развитие отношений между Россией и Алжиром.

Днем ранее Михаил Богданов встретился с послом Египта. Они обсудили ситуацию на Ближнем Востоке.

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