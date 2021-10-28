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Власти ЦАР объявили об отмене санкций на экспорт драгоценных камней
Весь мир
Власти ЦАР объявили об отмене санкций на экспорт драгоценных камней
wikipedia.org  /  Ptukhina Natasha

Банги, 28 октября. Министр горнодобывающей промышленности ЦАР Руфин Бенам Бельтунгу официально объявил об отмене санкций на экспорт драгоценных камней из республики, ранее введенных в рамках Инициативы прозрачности добывающих отраслей (ИПДО).

Ограничительные меры действовали на протяжении последних нескольких лет и замедляли развитие экономики. Теперь правительство и местные компании получили возможность возобновить добычу полезных ископаемых в соответствии с необходимыми стандартами.

«Санкции применялись к ЦАР из-за кризиса безопасности, спровоцированного радикалами, а также незаконной добычи золота и алмазов боевиками из конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC). Но страна смогла справиться с проблемами и давление, наконец, ослаблено, что позволило разрабатывать недра и полученные средства пускать на модернизацию государственных институтов и улучшение жизни населения», — пишут сотрудники издания.

Сообщается, что национальные компании, а также партнеры Банги с воодушевлением восприняли новость и заявили о готовности вести работы в горнорудной сфере при условии соблюдения всех положений Кимберлийского процесса (утвержденная ООН схема для предотвращения торговли алмазами на черном рынке).

Власти ЦАР объявили об отмене санкций на экспорт драгоценных камней
Федеральное агентство новостей / Александр Васильев

«Участники инициативы всегда были на стороне правительства, поскольку область действительно может помочь реставрировать республику и удовлетворить потребности ее жителей», — сказал Руфин Бенам Бельтунгу.

Согласно рекомендациям ИПДО, власти ЦАР должны были восстановить контроль над всей территорией страны и сделать прозрачными контракты с компаниями, занятыми в горнорудном секторе.

«Как предполагается, полное снятие ограничений ожидается до 2024 года, когда в рамках инициативы правительство выполнит все необходимые предписания. Но даже сегодня драгоценные камни уже могут беспрепятственно обрабатываться, а фирмы заключать контракты на добычу ископаемых в рамках четко определенных правовых норм», — отметил министр.

Ранее президент Фостен-Арканж Туадера выступил на церемонии утверждения нового Горного кодекса республики.

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санкции африка золото цар алмазы горнорудная отрасль ИПДО
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