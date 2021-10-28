Политолог Яков Кедми рассказал, кто виноват в газовом кризисе Европы

Отказ Евросоюза запускать российский газопровод «Северный поток — 2» спровоцировал энергетический кризис в Европе. Об этом ФАН рассказал политолог, экс-глава израильской службы «Натив» Яков Кедми.

«Газпром» пополнит запасы газа в своих подземных хранилищах (ПХГ) по поручению российского президента Владимира Путина, сообщает «Коммерсантъ». Работы начнутся после завершения закачки топлива в российские ПГХ, которое запланировано на 8 ноября.

Как отметил Яков Кедми, если Европейский союз хочет, чтобы в Европе было достаточно газа, то нужно отбросить в сторону политические мотивы.

«Нет никакой проблемы с газом в Европе. Есть нежелание разрешить России начать прокачивать газ по «Северному Потоку — 2». Дадут разрешение — и в Европе будет достаточно газа. Альтернативные газопроводы проблематичны и с технической точки зрения», — пояснил политолог.

Федеральное агентство новостей /

Ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что сегодня объем газа в европейских хранилищах компании «очень-очень маленький: чуть меньше 190 млн кубометров». Согласно данным AGSI+, у «Газпрома» они заполнены по минимуму: в Австрии — на 55%, в Германии — на 21%, а в Нидерландах — на 28% при среднем по Европе уровне 77%.

«Северный поток — 2» — газопровод из России в Германию мощностью 55 млрд кубометров в год. В конце 2019 года действующий на тот момент президент США Дональд Трамп подписал план военного бюджета страны, который включал введение санкций в отношении проекта. Как отмечают эксперты, запуск «Северного потока — 2» сможет усилить суверенитет Европы во главе с Германией перед США.