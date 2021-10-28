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Разведка Южной Кореи объяснила изменения во внешности Ким Чен Ына сильной потерей веса
Политика
Разведка Южной Кореи объяснила изменения во внешности Ким Чен Ына сильной потерей веса
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

, 28 октября. Лидер КНДР Ким Чен Ын похудел 20 килограммов, что объясняет изменения в его внешности. Об этом сообщило информационное агентство «Ренхап» со ссылкой на данные разведки Южной Кореи.

В медиа-пространстве появились слухи, что Ким Чен Ына на публике якобы заменяет двойник. Такие предположения возникли из-за сильных изменений во внешности политика.

Однако южнокорейская разведка развеяла эти слухи. Лидер КНДР похудел на 20 килограммов. а прежде весил примерно 140 килограммов. Такая потеря веса отразилась на его виде, однако проблем со здоровьем у Ким Чен Ына нет.

Южнокорейская разведка также использовала «технологии искусственного интеллекта и другие научные методы», чтобы изучить состояние здоровья Ким Чен Ына по его фотографиям.

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Ким Чен Ын кндр разведка
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