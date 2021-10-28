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Жители Марий Эл не испытывают неудобств при использовании QR-кодов
Общество
Жители Марий Эл не испытывают неудобств при использовании QR-кодов
Невские Новости  /  Сергей Борода

Йошкар-Ола, 28 октября. После того как министр здравоохранения России Михаил Мурашко рекомендовал ужесточить эпидемиологические ограничения в 13 регионах страны, в Республике Марий Эл ввели систему QR-кодов для вакцинированных граждан. 

На сегодняшний день в Марий Эл вакцинировались 234 383 человека, из которых 214 771 человек прошли полный курс, сообщает издание «Медиапоток».

Глава республики Александр Евстифеев решил не ужесточать правила, потому как показатели темпов вакцинации в Марий Эл — одни из лучших не только в ПФО, но и в России. Несмотря на то, что в больницы ежедневно поступает более сотни больных, в Марий Эл по-прежнему можно посещать любимые заведения. Конечно же, при наличии QR-кода о вакцинации, но это не вызывает никаких сложностей у жителей республики.

По-прежнему сохраняется риск осложнения эпидемиологической ситуации. Для ее улучшения гражданам стоит привиться и забыть обо всех ограничениях.

Ранее ФАН писал, что систему QR-кодов вводят также в Мурманской области. Решение принято по инициативе главного санитарного врача региона.

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