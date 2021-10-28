Киевские эксперты: «Всего две недели суровой зимы приведут Украину к катастрофе»

На Украине стартовал отопительный сезон, и власти утверждают, что газа в подземных хранилищах до весны точно хватит — туда закачано порядка 19 млрд кубов. Но украинские энергоэксперты — участники брифинга «Космический рост тарифов на доставку газа и веерные отключения: как пережить зиму украинцам?» уверены, что это всего лишь пустая бравада. На самом деле руководству Украины придется лихорадочно искать дополнительные объемы газа: даже короткая суровая зима может привести страну к катастрофе, передает корреспондент ФАН из украинской столицы.

Старт отопительного сезона на Украине получился вполне в местных традициях. В то время как в Киеве и области, а также в нескольких крупных городах батареи в домах потеплели, в регионах население продолжает мерзнуть. Столбики термометров почти по всей стране уже опустились ниже критических восьми градусов. Власти же уверяют, что 60% домов по всей стране уже подключены к отоплению. Но это лишь вызывает острое раздражение сотен тысяч украинцев, так и не дождавшихся тепла в своих квартирах.

Впрочем, главный вопрос, который беспокоит экспертов, — хватит ли Украине газовых запасов до весны? На этот счет у многих из них есть большие сомнения. С одной стороны — в последние годы были теплые зимы, которые Украина переживала и с меньшими запасами голубого топлива, чем сейчас. С другой — есть ряд неприятных нюансов. Первый из них — не все озвученные властями объемы принадлежат «Нафтогазу», в хранилищах много газа частных компаний — и украинских, и иностранных.

Второй нюанс — резко снизился, по сравнению с прошлыми годами, транзит российского газа через Украину в Европу. И для того чтобы обеспечить полноценный транзит в ЕС, украинским газовикам нужно больше буферного газа — для создания необходимого давления в трубе. Даже если в украинской ГТС на февраль останется 12 млрд кубов — с транзитом уже могут возникнуть проблемы, считают аналитики. Поэтому газ Украине, скорее всего, придется докупать. Плюс власти могут включить режим экономии — когда и бизнес, и коммунальщики станут получать газ по квотам.

Федеральное агентство новостей / Леонид Андросов

Этот сценарий держат в уме и украинские власти. На этой неделе первые лица страны начали заявлять о том, что газ у частников могут одолжить (то есть по-простому — отобрать). Или на худой конец установить им ценовую планку и запретить продавать газ по рыночной цене. Главное, в чем сходятся аналитики энергетического рынка, — в мае и июне 2021-го власти совершили фатальную ошибку, когда не купили газ по цене в разы дешевле, чем сейчас. Ведь на счетах «Нафтогаза» было около 2 млрд долларов, которые можно было вложить в запасы газа на зиму.

Теперь же руководству газового монополиста придется срочно договариваться с европейскими трейдерами о том, чтобы хотя бы часть экспортируемого газа оставалась в подземных хранилищах Украины. При этом компании-нерезиденты, хранящие свой газ в украинских ПГХ, явно почувствовали недоброе и начали активно выводить его из страны — в сутки экспортируется по 15 млн кубов. Частные трейдеры явно не хотят дожидаться момента, когда власти начнут отбирать у них газ «для нужд населения».

Эксперты по энергетике, собравшиеся на брифинг в одном из киевских пресс-центров, спрогнозировали, что грядущая зима может оказаться для Украины критической по целому ряду параметров.

«По нашим расчетам, на весь отопительный сезон газа нам точно не хватит. Есть два варианта — или покупать дорогой газ на европейских биржах, или каким-то образом заполучить частный газ, который есть в наших ПГХ, — заявил глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко. — Многое будет зависеть и от погоды. Если зима окажется холодной (а все прогнозы говорят именно об этом), то ситуация приобретет угрожающие масштабы. Достаточно двух недель с морозами ночью до минус 15 градусов, а днем — до минус 10 градусов, и с газом начнется реальная катастрофа. Может случиться так, что, когда зимой мы захотим закупить газ в Европе, его там банально не будет. Или нам его банально не продадут. И это будет огромная проблема, мы находимся в зоне высокого риска».

По мнению главы Союза потребителей коммунальных услуг, все это может закончиться для властей весьма плачевно.

«В Житомире местные жители уже вышли на протесты против радикального повышения газовых тарифов. В итоге они смели кордоны полиции, штурмом взяли офис местного облгаза, ворвались к главе правления и заставили отменить свое распоряжение о повышении цен. Я уверен — если власти продолжат поднимать тарифы для населения, нечто подобное через пару недель будет происходить во многих других регионах Украины. После того, как украинцы увидели суммы в новых платежках, они встали на дыбы — у них нет таких денег на услуги ЖКХ. Серьезные волнения из-за тарифов были уже в Харькове и Лубнах. Но это только начало — с началом зимы мы можем получить «тарифные майданы» по всей стране», — заявил Попенко.

Эксперт сообщил — грядущий дефицит газа для бизнеса и рядовых украинцев наверняка выразится в том, что уже с 1 декабря могут начать ограничивать потребление.

«В первую очередь прикрутят газ предприятиям, хотя там потребление и так снизится с учетом космических цен на него. Также будут давить коммунальный сектор — скорее всего, в нем введут лимиты на потребление. Это значит, что может упасть температура теплоносителя — попросту говоря, в квартирах будет холодно. А в январе-феврале бюджетников могут отправить в долгий локдаун из-за коронавируса. Частично из-за проблем с отоплением это делают и сейчас, переводя вузы на удаленку и закрывая школы на каникулы. Как говорится, эпидемия-эпидемией, но можно еще и газа сэкономить», — добавил глава Союза потребителей коммунальных услуг.

Бывший пресс-секретарь «Нафтогаза Украины» Валентин Землянский подтвердил, что из-за ошибочной политики властей нынешней зимой украинцам предстоит платить за услуги ЖКХ по рекордным тарифам.

Федеральное агентство новостей / Полина Цыбулько

«Сейчас тарифы пересчитывают абсолютно все коммунальные предприятия — не только на газ, но и на тепло, горячую воду и так далее. Властям необходимо, вместо того чтобы подогревать тарифные страсти, в преддверие зимы разобраться в ситуации и понять, каким образом компенсировать огромный рост цен на газ», — заявил аналитик.

Землянский привел любопытную статистику — оказывается, сегодня вся Украина в целом потребляет 17-18 гигаватт электроэнергии в год.

«При этом в момент обретения независимости, в 1991-м, страна потребляла 52 гигаватта энергии в год — при наличии мощной промышленности и населения, которое не впадало в ужас от мысли, что кто-то забыл выключить дома свет, как это происходит сегодня. Это показатель того, насколько в стране упала промышленность и насколько уменьшилось на Украине население, — сообщил бывший пресс-секретарь «Нафтогаза». — Безусловно, главным виновником нынешней ситуации с газом является руководство «Нафтогаза». Вместо того чтобы весной и летом, когда газ был крайне дешев, закупить его в необходимых количествах, они дождались, когда он стоит на рынке 1200 долларов за тысячу кубов. И теперь они впаривают его населению по заоблачным ценам, еще и плюсуя сюда стоимость доставки. Положение осложняется тем, что благодаря «талантливым» управленцам сам «Нафтогаз» сегодня оказался убыточен. А значит, его деятельность правительству предстоит финансировать из госбюджета».

Землянский указал — в результате роста цен на энергоресурсы больше всех пострадает промышленность.

«Заводам и компаниям для обеспечения производственного процесса необходимы электричество и газ. И если будут расти цены на эти энергоресурсы, то это неизбежно отразится на росте себестоимости продукции. У производителей есть два выхода: повышать цены на продукцию или нести убытки. А далее как в сказке — потеряешь либо коня, либо голову. Если повысить цены, то это приведет к падению продаж. Если оставить цены, то можно сохранить рынок, но будут огромные убытки. В этой ситуации грустно, что у нас считают, что эффект от промышленности можно заменить активизацией сферы услуг. Видимо, поэтому возможное падение промышленности пока что сильно никого не беспокоит», — заключил энергоэксперт.

Федеральное агентство новостей / Леонид Андросов

Ранее Украина предложила России скидку на транзит газа в Европу, чтобы увеличить поставки и облегчить энергетический кризис в регионе. Об этом сообщил лично президент Владимир Зеленский.

«Мы хотели бы видеть в качестве заказчиков европейские компании, но и у «Газпрома» есть дополнительные мощности. А с учетом скидки по сравнению с нынешним транзитным тарифом могу предположить, что она составит 50%», — сообщил Зеленский.

По его словам, скидка распространяется на объемы газа, превышающие договорные 40 млрд кубометров в год, которые Украина уже транспортирует в Европу из России. В «Газпроме» отказались от комментариев по этому поводу. А президент РФ Владимир Путин, выступая на Валдайском форуме, сообщил, что Россия не видит смысла увеличивать транзит через Украину, поскольку местная ГТС находится в критическом состоянии и, не дай бог, просто взорвется.