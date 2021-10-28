Саркисян сообщил о письме Путину по вопросу карт с границей Армении и Азербайджана

Москва, 28 октября. Армянский президент Армен Саркисян заявил, что связывался с российским коллегой Владимиром Путиным по вопросу советских карт. Об этом лидер республики рассказал в интервью телеканалу РБК.

Саркисян уточнил, что в своем обращении к Путину писал о хранящихся в РФ географических чертежах, на которых отмечена армяно-азербайджанская граница.

«У нас же есть общая история и в Российской империи, и в Советском Союзе», — отметил президент республики.

Граница Азербайджана и Армении с осени 2020 года стала проходить непосредственно рядом с Сюникской и Гегаркуникской областями. Стороны пока не пришли к договоренности по ее демаркации.

Ранее генсек ОДКБ Станислав Зась выразил беспокойство в связи с ситуацией на границах Армении и Азербайджана. По его словам, возникшие противоречия следует разрешать при помощи политико-дипломатических методов.