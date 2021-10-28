Фигуристка Губанова променяла сборную России на команду Грузии из-за высокой конкуренции

Москва, 28 октября. Фигуристка Анастасия Губанова, перед началом сезона объявившая о переходе в сборную Грузию, объяснила, что заставило сменить спортивное гражданство. Как оказалось, причина кроется в высокой конкуренции.

По ее словам, процесс получения второго гражданства начался весной 2020 года. Инициатором перехода в национальную грузинскую сборную стала глава Федерации фигурного катания Грузии Мариам Гиоргобиани.

«Я же вижу, какая в России конкуренция. В последние годы тяжело было, когда мои выступления ограничивались локальными турнирами. Я все равно продолжала кататься, потому что хотела себя показать», — заявила в интервью «Матч ТВ» фигуристка, подчеркнув, что спорт она бросать не собирается.

В конце августа Федерация фигурного катания Грузии на своей странице в Instagram объявила о переходе россиянки Анастасии Губановой. Девушка дважды становилась серебряным призером финала Кубка России.